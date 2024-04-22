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Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dayı: Bir Adamın Hikâyesi konusu, özeti ve Dayı: Bir Adamın Hikâyesi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Dayı: Bir Adamın Hikâyesi konusu nedir, Dayı: Bir Adamın Hikâyesi oyuncuları kimler ve Dayı: Bir Adamın Hikâyesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

DAYI: BİR ADAMIN HİKÂYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk gösterim tarihi: 10 Aralık 2021

Yapım yılı: 2020

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini odağına alıyor. Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan ana karakter, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

• Ufuk Bayraktar - Cevahir

• Gizem Karaca - Hatice

• Ahmet Varlı - Sabahattin

• Turgut Tunçalp - Seyfi

• Beste Bereket - Kevser

• Ümit Çırak - Baltalı Ahmet

• Timur Ölkebaş - Kara Cemal

• Murat Akkoyunlu - Hilmi

• Cem Kurtoğlu - Hakim

• Okday Korunan - Hapishane Müdürü

Osman Demir
Osman Demir
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