Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi oyuncuları kim, konusu ne? Dayı: Bir Adamın Hikâyesi ne zaman nerede çekildi?

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DAYI: BİR ADAMIN HİKÂYESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk gösterim tarihi: 10 Aralık 2021

Yapım yılı: 2020

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini odağına alıyor. Cesareti, merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan ana karakter, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi tarafından çalışması için İstanbul'da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderilir. Bununla birlikte kendisinin, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve zirveye yükseliş hikayesi başlar.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

• Ufuk Bayraktar - Cevahir

• Gizem Karaca - Hatice

• Ahmet Varlı - Sabahattin

• Turgut Tunçalp - Seyfi

• Beste Bereket - Kevser

• Ümit Çırak - Baltalı Ahmet

• Timur Ölkebaş - Kara Cemal

• Murat Akkoyunlu - Hilmi

• Cem Kurtoğlu - Hakim

• Okday Korunan - Hapishane Müdürü