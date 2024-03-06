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Davut Güloğlu hangi partiden aday? Davut Güloğlu aday mı oldu, nereden aday oldu?

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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Davut Güloğlu aday mı? 2023 Davut Güloğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Davut Güloğlu hangi partiden aday? Davut Güloğlu aday mı oldu, nereden aday oldu?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Davut Güloğlu aday mı? sorusunu araştırdı. Peki, Davut Güloğlu hangi partiden aday? Davut Güloğlu aday mı oldu, nereden aday oldu?

DAVUT GÜLOĞLU HANGİ PARTİDEN ADAY?

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Davut Güloğlu YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer alıyor. Yeniden Refah Partisi, Düzce Belediye Başkan Adayı olarak Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu'nu tanıttı. Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım töreninde konuşan Güloğlu, halkın isteği doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti. Buna göre Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi, Düzce Belediye Başkan Adayıdır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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