Davut Güloğlu Belediye Başkan adayı mı oldu? Davut Güloğlu hangi partiden Belediye Başkan adayı oldu?

Davut Güloğlu Belediye Başkan adayı mı oldu? Sorusu, bir süredir gündemde yer almakta olan iddialar nedeniyle araştırılıyor ve merak ediliyordu. Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu hakkındaki gündeme gelen iddialar, yapılan açıklamalar kapsamında netlik kazandı. Peki, Davut Güloğlu Belediye Başkan adayı mı oldu? Davut Güloğlu hangi partiden Belediye Başkan adayı oldu?

DAVUT GÜLOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MI OLDU?

Ünlü şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden Düzce Belediye Başkan adayı oldu. Güloğlu adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile beraber Milli Görüş bayrağının tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizin ahlaklı belediyecilik anlayışını Düzce'ye taşımak için yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi'nden siyasete atılan Davut Güloğlu, genel seçimde milletvekili adayı olsa da seçilememişti. Davut Güloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi tarafından Düzce Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.