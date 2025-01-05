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Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor?

Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor?
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Danone ürünleri toplatılıyor mu? Bu soru, son günlerde tüketiciler arasında büyük bir merak konusu oldu. Dünyaca ünlü gıda markası Danone, bazı ürünlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle toplatma kararı aldığı iddialarıyla gündeme geliyor. Peki, Danone neden toplatılıyor? Bu sorunun cevabı ve olayın detayları haberimizde.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, gıda sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından, Danone tarafından üretilen ve ünlü zincir marketlerde satılan sütlerle ilgili bir gıda skandalı gündeme geldi. Tüketiciler şimdi, "Danone neden gündemde?" ve "Bu sütlerle ilgili iddialar doğru mu?" sorularını merak ediyor. Peki, Danone ürünleri toplatılıyor mu? Danone neden toplatılıyor?

DANONE ÜRÜNLERİ TOPLATILIYOR MU?

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan market zincirinde satışa sunulan ve milyonlarca vatandaşın evine giren sütlerin içerisinden süt yerine su çıktı.

Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor?

DANONE AÇIKLAMA YAPTI MI?

Konuya ilişkin Danone tarafından yapılan açıklamada "Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
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Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
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