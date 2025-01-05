Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor?

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, gıda sektöründe dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından, Danone tarafından üretilen ve ünlü zincir marketlerde satılan sütlerle ilgili bir gıda skandalı gündeme geldi. Tüketiciler şimdi, "Danone neden gündemde?" ve "Bu sütlerle ilgili iddialar doğru mu?" sorularını merak ediyor. Peki, Danone ürünleri toplatılıyor mu? Danone neden toplatılıyor?

DANONE ÜRÜNLERİ TOPLATILIYOR MU?

Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan market zincirinde satışa sunulan ve milyonlarca vatandaşın evine giren sütlerin içerisinden süt yerine su çıktı.

DANONE AÇIKLAMA YAPTI MI?

Konuya ilişkin Danone tarafından yapılan açıklamada "Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.