O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne konuk olan Danla Bilic'in hayatı merak konusu oldu. Danla Bilic'in özel hayatı araştırılıyor. Peki, Danla Bilic sevgilisi kim? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel her sene olduğu gibi bu sene de 31 Aralık akşamı izleyicisi ile buluştu. Jüri kadrosunda Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Seda Sayan ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konuklarından Danla Bilic merak konusu oldu. Danla Bilic'in sevgilisinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Danla Bilic sevgilisi kim? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic sevgilisi kimdir? Detaylar haberimizde...

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic adıyla tanınan Neslihan Damla Aktepe, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğdu. Çerkes asıllı olan Aktepe, İnternet'te kullanacağı ismi seçerken, adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazmasından dolayı Danla olduğunu, Bilic kısmının ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayranı olduğu için seçtiğini açıklamıştır.

Aktepe'nin İnternet üzerindeki hareketleri ilk olarak Twitter'da yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekti. Daha sonra makyaj içerikli bir YouTube kanalı açan Aktepe'nin kanalı kısa sürede büyük ölçüde abone artışı gösterdi. İlerleyen zamanlarda vlog türündeki videolar da yüklemeye başlayan Aktepe, şarkıcılar, mankenler ve diğer İnternet ünlüleri ile ortak yayımlar yaptı ve çeşitli televizyon programlarına da katılım gösterdi. Kariyeri boyunca Aktepe'nin davranışlarının bir kısmı eleştiriye tabi tutuldu ve bazı şahıs ve kurumlar tarafından hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Ocak 2021 itibarıyla Aktepe, YouTube kanalında 2,9 milyon, Instagram'da ise 5,7 milyon takipçiye sahiptir.