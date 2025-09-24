Daltonlar çetesi kimdir? Daltonlar çetesi kaç kişi, üyeleri kimler?

1800'lü yıllarda ABD'nin "vahşi batı" döneminde, dört kardeş tarafından kurulan ve birçok suç faaliyetinde bulunan Daltonlar Çetesi, çete üyesi Faruk Yavuz'un vefatıyla yeniden gündeme geldi. Tarihin en meşhur suç çetelerinden biri olarak bilinen Daltonlar ve üyeleri hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DALTONLAR ÇETESİ LİDERİ KİMDİR?

Çete lideri Barış Boyun, 1984 yılında dünyaya gelmiştir ve kamuoyunda "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri olarak tanınmaktadır. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yerel bir yapılanma olarak ortaya çıkan örgüt, zamanla büyüyerek uluslararası suç ağlarıyla bağlantı kurmaya başlamıştır.

Özellikle motosikletli suikast timleriyle gerçekleştirdikleri saldırılarla adından söz ettiren örgüt, birçok olaya karışmıştır. Barış Boyun, 2017 yılına kadar mafya lideri Bilal Yaman ile birlikte hareket etmiş, Yaman'ın tutuklanmasının ardından ise örgütün yönetimini devralmıştır.

DALTONLAR KİMDİR?

Daltonlar, 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde adlarını duyuran ünlü bir kanun kaçağı çetesiydi. Çetenin temeli, Missouri'de doğan dört kardeş — Bob, Grat, Emmett ve Bill Dalton — tarafından atıldı. Özellikle banka ve tren soygunlarıyla anılan bu çete, dönemin en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

İlk olarak 1880'li yıllarda Missouri'de küçük çaplı suçlarla sahneye çıkan Daltonlar, kısa sürede şiddetli çatışmalar ve büyük soygunlarla adlarını duyurdu. 1892 yılında Kansas eyaletindeki Coffeyville kasabasında gerçekleştirmeye çalıştıkları iki bankayı aynı anda soyma girişimi, çetenin sonunu getirdi. Bu başarısız soygun sırasında üç Dalton kardeş ve üç kolluk görevlisi yaşamını yitirdi. Emmett Dalton ağır yaralı olarak yakalandı ve hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, Vahşi Batı döneminin en çok konuşulan suç girişimlerinden biri olarak tarihe geçti.

FURKAN YAVUZ KİMDİR?

Furkan Yavuz, Belçika'da faaliyet gösterdiği öne sürülen organize suç gruplarıyla ilişkilendirilen bir isimdi. Kamuoyunda, "Daltonlar" olarak bilinen çetenin sözde üst düzey üyelerinden biri olarak anılıyordu. Yavuz'un adı, özellikle son yıllarda Avrupa'daki uyuşturucu trafiği, silahlı çete çatışmaları ve kara para aklama gibi çeşitli suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda gündeme geldi.

Gazeteci Hatice Aksu'nun aktardığına göre, Yavuz, 2024 yılında İspanya'nın Torrevieja kentinde öldürülen Caner Koçer ile yakın arkadaşlık kurmuştu. Bu bağlantı, Avrupa'daki Türk kökenli suç yapılanmaları arasındaki ilişkiler açısından dikkat çekici bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.

Yavuz'un adı zaman zaman uluslararası organize suç yapılarıyla da anıldı. Güvenlik kaynakları, kendisinin bir süredir hem Belçika hem de Avrupa'daki kolluk kuvvetlerinin takibinde olduğunu ifade ediyor. Ancak bugüne kadar hakkında kamuoyuna yansıyan kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmuyor.

Furkan Yavuz, 2025 yılının Eylül ayında Belçika'da düzenlenen silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin nedeni henüz resmî olarak açıklanmasa da, olayın organize suç grupları arasındaki bir hesaplaşmanın parçası olabileceği iddia ediliyor.

FURKAN YAVUZ NEDEN ÖLDÜ?

Belçika'da organize suçlarla bağlantılı olduğu öne sürülen Furkan Yavuz, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklara göre, Yavuz'un ismi daha önce kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen grupla anılmıştı. Olay sonrası soruşturma başlatan Belçika polisi, saldırının detaylarını ve olası bağlantılarını araştırıyor.

Gazeteci Hatice Aksu'nun aktardığı bilgilere göre Yavuz, geçtiğimiz aylarda İspanya'nın Torrevieja kentinde öldürülen Caner Koçer ile yakın ilişkiliydi. Bu bağlantının olayla doğrudan bir ilgisinin olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.

Uluslararası organize suç yapıları üzerine çalışan bazı gazeteciler, saldırının Türk organize suç grupları arasındaki bir hesaplaşmanın parçası olabileceğini öne sürüyor. İddialar, olayın "Casper-Çirkinler" olarak anılan bir grupla bağlantılı olabileceği yönünde. Ancak bu konuda resmi makamlardan doğrulama gelmiş değil.

Yetkililer, Furkan Yavuz'un suç örgütleriyle olası ilişkileri ve uluslararası bağlantılarıyla ilgili daha önce de soruşturma kapsamında izlendiğini belirtiyor. Belçika polisi, cinayetin arka planını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.