Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Brezilyalı model ve güzellik kraliçesi Kamila Rodrigues Cardoso, 21 yaşında modellik kariyerini bırakarak rahibe oldu. Genç isim, artık "Rahibe Eva" adıyla anılıyor.

KARİYERİNİ BIRAKTI, DİNİ HAYATI SEÇTİ

Modellik ve güzellik yarışmalarıyla tanınan Cardoso'nun bu kararı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kişi "hayatının yönünü tamamen değiştirdiği" yorumunu yaptı.

YENİ KİMLİĞİYLE TANINIYOR

Cardoso'nun rahibe olduktan sonra Rahibe Eva adıyla yoluna devam edeceği belirtilirken, bu ani dönüşüm kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

Aptalmış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Bumu güzellik kraliçesi. Bas fondoteni bas makyajı nerde kaldı o sade duru güzellikler. Kadın kadın değil boya kutusu olmuş günümüzde. Haa ben ağır makyajlı kadın severim diyen dikkat etsin sabah uyandığında yanında Arka sokaklardan Rıza Babayı buluverir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

