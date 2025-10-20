Dağlar Çizmeci kimdir? Dağlar Çizmeci kaç yaşında, nereli, babası kimdir?

Türkiye'nin iş dünyasında adından söz ettiren isimlerden biri olan Dağlar Çizmeci, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla merak konusu haline geldi. Girişimcilik yolculuğu, aile geçmişi ve kişisel yaşamına dair detaylar kamuoyunun ilgisini çekerken, pek çok kişi "Dağlar Çizmeci kimdir, kaç yaşında, nereli ve babası kim?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DAĞLAR ÇİZMECİ KİMDİR?

Dağlar Çizmeci, finans, havacılık ve teknoloji sektörlerinde uluslararası başarılar elde etmiş bir Türk girişimci ve iş insanıdır. Girişimcilik kariyerine genç yaşlarda başlamış, Nasdaq'ta işlem gören ilk Türk şirketinin kurucusu olmuş ve daha sonra bu şirketi ABD merkezli E-Trade'e satarak dikkat çekmiştir.

MIT'de yüksek lisans yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek ACT Airlines ve myTECHNIC gibi havacılık şirketlerini kurmuş, bu şirketleri 2011 yılında Çin merkezli HNA Group'a satmıştır.

2015'te Londra'ya taşınarak HNA Group ortaklığıyla EH Global Capital isimli varlık yönetim platformunu kurmuş, Avrupa genelinde 1 milyar Euro'yu aşan yatırımlara liderlik etmiştir. Günümüzde de havacılık, finans ve ileri teknoloji alanlarında uluslararası yatırımlarını sürdürmektedir.

DAĞLAR ÇİZMECİ KAÇ YAŞINDA?

Dağlar Çizmeci, 1997 yılında ilk şirketini kurmuş ve 2015 yılında Wharton School tarafından "40 Yaş Altı 40 Başarılı Mezun" ödülüne layık görülmüştür. Bu bilgiye dayanarak en geç 1976 doğumlu olduğu tahmin edilmektedir.

Ekim 2025 itibarıyla tahmini yaşı 49'dur.

DAĞLAR ÇİZMECİ NERELİ?

Dağlar Çizmeci, Eskişehir asıllıdır. Babası da ünlü Türk iş insanı Yavuz Çizmeci'dir.

DAĞLAR ÇİZMECİ'NİN KARİYERİ