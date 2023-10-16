Dağ film serisinin yönetmeni Alper Çağlar 2016 yılının sonlarında yaptığı açıklamada, Dağ 3 filmini çekerek seriyi bitirmeyi planladığını ve galayı 29 Ekim 2023'te yapmayı arzu ettiğini açıklamıştı. Tarihler 29 Ekim'e yaklaşırken seyirciler "DAĞ 3 NE ZAMAN, çıkacak mı? Dağ serisi devam edecek mi, ne zaman vizyona girecek?" Sorularına yanıt arar oldu. İşte detaylar…

DAĞ 3 NE ZAMAN, çıkacak mı? Dağ serisi devam edecek mi, ne zaman vizyona girecek?

Dağ film serisinin yeni bir halkası geliyor! İlk iki filmi büyük ilgiyle izlenen ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Dağ serisinin üçüncü filmi, 2023 yılında sinemaseverlerle buluşacak. İkinci filmin büyük bir başarı elde etmesinin ardından, üçüncü film de merakla bekleniyor. Peki, DAĞ 3 NE ZAMAN, çıkacak mı? Dağ serisi devam edecek mi, ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar…

DAĞ 3 NE ZAMAN, ÇIKACAK MI?

Ufuk Bayraktar'la ile başrolünü oynadıkları Dağ 3'ün 2023 yılında çekeceklerini belirten ünlü oyuncu Çağlar Ertuğru, 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk getireceğiz. Vizyona da inşallah 29 Ekim'de girmeyi planlıyoruz' dedi.

DAĞ SERİSİ DEVAM EDECEK Mİ, NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Cesaret sınırlarını olabilecek en zor şartlarda test edecek olan bu iki genç asker, baskından önce karargahtaki husumetlerini bir kenara bırakıp kimsenin onlara yardım edemeyeceği bu dondurucu ve vahşi ortamda teröre karşı birlikte mücadele edecek ve büyük kahramanlıklar sergileyeceklerdir.

Filmde Ufuk Bayraktar ve Çağlar Ertuğrul başrol oyuncusu olarak oynamaktadır. Filmin 3. serisinin 29 Ekim'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İlgili Haberler