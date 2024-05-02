CZN Burak, 'Yürüyen Adam'ın ölümüyle ilgili neden suçlandı, ne oldu?

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'den İstanbul'a Czn Burak'ın yanına gitmek için yola çıkan ve canlı yayında tır çarması sonucu hayatını kaybeden "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan üzerinden Czn Burak'a yapılan bir yorum ünlü şefi çıldırttı. Peki, Czn Burak, "Yürüyen Adam"ın ölümüyle ilgili neden suçlandı, ne oldu?

NE OLMUŞTU?

Kayseri'de yaşayan sosyal medya fenomeni Neşet Turan, CZN Burak ile bir araya gelmek için Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek yola çıkmıştı. Fenomen geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedince CZN Burak'a suçlayıcı yorumlar geldi.

CZN BURAK NEDEN SUÇLANDI?

Kendisine yapılan suçlayıcı yorumlara daha fazla dayanamayan CZN Burak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Turan'ın yanına geldiğini bilmediğini belirtti.

Yapılan yorumlara adeta ateş püsküren Burak, "Rahmetli olduktan sonra gördüm. Rahmetli olmadan önce hiçbir videosunu ve buraya yürüyerek gelmeye çalıştığını görmedim. Ben benim oraya yürüyerek gelin demedim, rahmetli olduğunu gördükten sonra hemen kardeşine ulaştım cenazesine geleceğimi söyledim. Bu nasıl bir yorum seni zaten savcılığa vereceğim ama sen insan mısın" dedi.