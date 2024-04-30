Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi saat kaçta? Erdoğan, Özgür Özel ile ne zaman ve nerede görüşecek?

Erdoğan- Özgür Özel görüşmesi saat kaçta? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılması beklenen görüşmenin yeri ve saati belli oldu. Peki, Erdoğan, Özgür Özel ile ne zaman ve nerede görüşecek? Detaylar!

ERDOĞAN - ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşme, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

GÖRÜŞMENİN YERİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki kritik görüşme, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

ÖZGÜR ÖZEL HANGİ KONULARIN GÖRÜŞÜLECEĞİNİ AÇIKLADI

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önümüzdeki hafta planlanan görüşmede masaya yatıracağı konuları anlatmıştı. Belediyelerin sorunlarından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmasına kadar üzerinde konuşulması gereken önemli meselelerin olduğunu ifade eden Özel, dış politikaya da değineceklerini söylemişti.

Özel, "CHP yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye'nin partisi. Türkiye'nin dış politikada önemli sorunları var. Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli. İspanya başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan'ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım. O yüzden Türkiye'nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye'ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan'la görüşeceğiz. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.