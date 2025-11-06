Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e Ümraniye'deki sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır."

Aydın ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

ERDOĞAN ÖZEL'İN O SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözlerine "Değerli dostlarım, sizler gibi seçkin konuklarımızın önünde gündeme getirmek istemezdim. Ancak siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını da korumamız gerekiyor. Dün ana muhalefet partisi genel başkanının hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı, yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı, maalesef belli değil. Türkiye böyle bir siyasi üslubu, böyle bir çiğliği asla hak etmiyor. Öte yandan şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz: Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilinde freni boşalırmış. Ortada, bakın gerçekten üzülerek söylüyorum, zihni ile dili arasındaki bağ tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Bu zat gün aşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe, bu zatta panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor. Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz bir hal alan bu dile, siyaseti enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Dün zaten hem genel başkan vekilimiz ve parti sözcümüz hem de diğer arkadaşlarım bu zata hak ettiği cevabı onun düzeyine inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik, o çok anlasın." tepkisini gösterdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (30)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

paraya doymadı toprak doyurur insallah

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme79
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet :

Herşey para içinse , Hakaret etmenin cezasının ne olmasını isterdiniz? En iyisi savunduğunuz adama hapis cezası daha uygun cezası öylemi?

yanıt22
yanıt46
Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Sana arkalı önlü binmek lazım hadi git dava ac

yanıt7
yanıt50
Haber YorumlarıErdinç erbay:

Banu helal

yanıt24
yanıt15
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ikiside kredi kartini dert etmeyen insnaalr ikiside benimkadar calismadi ikiside parasixolan insan ben parasizlqrin derdiyle dertlenirim

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıÖmer:

AKP millete cennet bileti satsa, iyi para toplarlar. Bileti almadık koyun kalmaz.

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme51
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSarhoş Selim:

Koyunlara cennette arsa ve yanmaz kefen sattılar böyle kitleyi nasıl sevmez insan. İstediğini söyle, kafalarına yap gık yok

yanıt12
yanıt10
Haber YorumlarıSefa:

dallama akkoyun dediklerin sana kysun pc..

yanıt6
yanıt9
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Paragöz ... Ne yapacaksın parayı ?Örtülü ödenek elinde , ne yapacan pa ra yıııı ? ? ? Üç millet vekili maaşı !

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Koçak:

özgüre para davası açsan ne olacak ki kazanacak davayı. öyle bir hakim yok akp nin davasını reddecek anında tayyip görevden alır. 500 bin tl yi kazansa zaten özgür chp nin kasasından öder zerre dokunmaz. hakaret davasındada hapise atacak halleri yok koskoca chp lideri. dünya çalkalanır. kısacası tırışkadan haber.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Tüm 30 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
