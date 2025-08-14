Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e dava mı açtı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e dava açtı iddiası, siyaset gündemini bir kez daha hareketlendirdi. 3 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'daki mitingde ve Marmara Cezaevi önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP lideri Özgür Özel hakkında hukuki süreç başlatıldı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e dava açtı mı, dava neyle ilgili? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZGÜR ÖZEL'E DAVA MI AÇTI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı konuşmalarda kullandığı bazı ifadeleri "yakışıksız" ve "mesnetsiz" buldu. Bu gerekçeyle, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açıldığı bildirildi.

Davanın odak noktası, Özgür Özel'in Bayrampaşa mitingi ve Marmara Cezaevi önündeki basın açıklamasında sarf ettiği sözler oldu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, bu açıklamaların Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik ciddi ithamlar içerdiğini belirterek dava sürecini başlattıklarını duyurdu.

Avukat Aydın'ın "X" (eski Twitter) platformunda yaptığı açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Böylece dava hem hukuk hem de ceza yönüyle ele alınıyor.