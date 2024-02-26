CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜ MÜ? Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında?

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 70 yaşında oldu.

CUMHURBAŞKANININ ÖZET OLARAK HAYATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetçi ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanıdır. 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nden ekonomi eğitimi almıştır. Siyasi kariyerine Millî Selamet Partisi (MSP) bünyesinde başlamış, ardından Refah Partisi ve Fazilet Partisi gibi çeşitli siyasi partilerde aktif rol almıştır. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanlığını yapmıştır. Daha sonra 2001'de AK Parti'yi kurmuş ve partinin genel başkanı olmuştur. AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından 2003 yılında Türkiye'nin 58. hükümetinin başbakanı olarak göreve başlamış ve üç dönem boyunca bu görevi sürdürmüştür. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'nin ilk doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı olmuş ve bu göreve seçilmiştir. Halen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak görevine devam etmektedir.