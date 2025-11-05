Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu çıkışı salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin tek başına iktidara gelişini bir halk devrimi olarak nitelendirdi.
  • Erdoğan, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı süresince 3 Kasım devrimine sadık kaldığını belirtti.
  • Erdoğan, AK Parti döneminde yollar, hastaneler, köprüler ve havalimanları gibi altyapı yatırımlarının yapıldığını ifade etti.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yılıyla ilgili sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

"AK PARTİ'NİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELMESİ..."

"Demokrat Parti'den iktidara geldiğimiz zamana kadar, 52 yılda Türkiye yerinde saydı" diyen Erdoğan, "Sayın Menderes ve Özal dönemi dışında yapılması gerekenler acaba daha önce neden yapılmadı. Türkiye'nin ihtiyacı olan yolları neden yapmadılar, hastaneleri neden yapmadılar. Köprüler, havalimanları neden yetersiz kaldı. CHP kendisi iktidarda olmadığında fikirleri iktidardaydı. Acaba dikili bir taşları var mıdır. Belgeselleri izleyin, o dönemin gazetelerin okuyun. Anarşi, umutsuzluk dışında hiçbir şey göremeyeceksiniz. Ortaokulda okuduğum sınıfta 80 öğrenci vardı. Üniversite yurtlarında 18-20 öğrenci aynı koğuşta kalıyordu. Çocuklar çile içinde doğup çile içinde büyüyüp çile içinde ölüyordu. AK Parti'nin iktidara tek başına gelmesi bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak bu 3 kasım seçim sonuçlarına sadakatimizin neticesidir" şeklinde konuştu.

"HEM ŞEYTANI TAŞLADIK HEM TAVAFIMIZI YAPTIK"

Devamında daha yapacak çok işlerinin olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Daha yapacak çok işimiz var. 23 yıl boyunca ülke için hizmet ve eser için çalışırken bir yandan da içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara göğüs geldik. Biz hem şeytanı taşladık hem de tavafımızı yaptık. Darbe senaryoları yazdılar, terör ile üzerimize geldiler. Sabotajlar, sokak eylemleri, darbe girişimler... Allah'a şükür hepsini püskürttük. Gezi'nin darbe girişiminin Türk ekonomisine verdiği zararı İstiklal savaşı öncesi işgal güçleri bile vermediler" dedi.

SALONU AYAĞA KALDIRDI

Bir hayli coşkulu olduğu gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri salondaki partililer tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi soruldu: Yargı ne derse o olur

Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Atı alan üsküdarı geçti, 2 milyon mühürsüz oy devrime dahil mi

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

amma saçmalıyorsunuz hiç müşahit oldunmu bi araştır öyle yazmayla olmuyor

yanıt21
yanıt39
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Rahmetli Erbakanin dedigi gibi " AKP BIR ISRAIL PROJESIDIR " Ucu ABD, Ingiltere, Israil de dir. Halki iyi keklediler. Hepimizde oy verdik .. Simdi de tek parti, tek lider, konusluyor tipki Azerbaycan modeli gibi.. Allah Turk halkina uyanmak nasip etsin.

yanıt50
yanıt8
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Eksik yazmışım yüzlecesi var ama bayrampaşa belediyesi de dahil mi

yanıt4
yanıt5
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Özellikle uyuyup saçmalıyorsunuz diyenleri yani neye hizmet ettikleri belli olmayanlara uyanmayı basip etsin

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"RECEP" in aslında "KİM" olduğunu, "NE" olduğunu görmek isteyenler şu 2 videoyu seyretsinler (25 ve 48 saniye) youtube . com/shorts/PKjRr-P1Oqw ..... youtube . com/shorts/7U3LCh6-4s4 ......... AKP'nin gerçek adı "İSRAİL HOLDİNG" dir.... Gazze HARABEYE döndü... İsrail ordusu başkent Şam'ın 25 kilometre güneyinde !!!..... İsrail'in adamı AHMED EL ŞARA, Amerika'da BEYAZ SARAY'da kutlama yapıyor !!!.... 2 videoyu seyredinn..... tavsiye ederim....

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıErdinç erbay:

23 yılda her seçim öncesi uçuyoruz ama sonrası dibe vurdukta vurduk ..

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Erdem:

2020 ye kadar iyiydi sonra ülkeyi babanızın malı zannettiniz şerkete çevirdiniz kırmızı çizgilerimiz var ayağınızı denk alın. İhanet hesapsız kalmaz

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Sivas'ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL'lik altın rezervi keşfedildi

Bir ilimizin başına talih kuşu kondu! Köyde dev altın rezervi bulundu
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı

Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Özgür Özel: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi

"İlk kez benden duyacaksınız" diyerek açıkladı: Dilek Hanım'ın...
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Sivas'ın Kangal ilçesinde 71,5 milyar TL'lik altın rezervi keşfedildi

Bir ilimizin başına talih kuşu kondu! Köyde dev altın rezervi bulundu
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncudan ilk paylaşım
Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor

Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu

Kim Kardashian'a soğuk duş: Yerden yere vurdular
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.