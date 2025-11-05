Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yılıyla ilgili sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

"AK PARTİ'NİN TEK BAŞINA İKTİDARA GELMESİ..."

"Demokrat Parti'den iktidara geldiğimiz zamana kadar, 52 yılda Türkiye yerinde saydı" diyen Erdoğan, "Sayın Menderes ve Özal dönemi dışında yapılması gerekenler acaba daha önce neden yapılmadı. Türkiye'nin ihtiyacı olan yolları neden yapmadılar, hastaneleri neden yapmadılar. Köprüler, havalimanları neden yetersiz kaldı. CHP kendisi iktidarda olmadığında fikirleri iktidardaydı. Acaba dikili bir taşları var mıdır. Belgeselleri izleyin, o dönemin gazetelerin okuyun. Anarşi, umutsuzluk dışında hiçbir şey göremeyeceksiniz. Ortaokulda okuduğum sınıfta 80 öğrenci vardı. Üniversite yurtlarında 18-20 öğrenci aynı koğuşta kalıyordu. Çocuklar çile içinde doğup çile içinde büyüyüp çile içinde ölüyordu. AK Parti'nin iktidara tek başına gelmesi bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak bu 3 kasım seçim sonuçlarına sadakatimizin neticesidir" şeklinde konuştu.

"HEM ŞEYTANI TAŞLADIK HEM TAVAFIMIZI YAPTIK"

Devamında daha yapacak çok işlerinin olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Daha yapacak çok işimiz var. 23 yıl boyunca ülke için hizmet ve eser için çalışırken bir yandan da içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara göğüs geldik. Biz hem şeytanı taşladık hem de tavafımızı yaptık. Darbe senaryoları yazdılar, terör ile üzerimize geldiler. Sabotajlar, sokak eylemleri, darbe girişimler... Allah'a şükür hepsini püskürttük. Gezi'nin darbe girişiminin Türk ekonomisine verdiği zararı İstiklal savaşı öncesi işgal güçleri bile vermediler" dedi.

SALONU AYAĞA KALDIRDI

Bir hayli coşkulu olduğu gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri salondaki partililer tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.