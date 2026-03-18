Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan gazeteci Fatih Altaylı'yı aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ
Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre; dün akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde Altaylı'nın sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Altaylı da geçirdiği operasyon hakkında cumhurbaşkanına bilgi vererek, teşekkür etti.
