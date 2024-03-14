Cumhur Gülay kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Marmara Belediye Başkan adayı Cumhur Gülay kaç yaşında, nereli?
Cumhur Gülay kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Marmara Belediye Başkan adayı Cumhur Gülay kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Marmara Belediye Başkan adayı olan Cumhur Gülay hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Cumhur Gülay'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Cumhur Gülay kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Marmara Belediye Başkan adayı Cumhur Gülay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
CUMHUR GÜLAY KİMDİR?
Cumhur Gülay, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Marmara Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Marmara Belediye Başkan adayı Cumhur Gülay pasta ustasıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.