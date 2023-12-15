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Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu?

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Cumartesi günü noterde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar Cumartesi noter açık mı? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırma yapmakta. Peki, Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Cumartesi noter açık mı? Sorusu, nöbetçi noter uygulaması ile birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. İşyeri, araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi resmi işlemlerin yapıldığı noterler, 2019 yılından beri hafta sonu günlerinde 'nöbetçi noter' uygulamasıyla hizmet veriyor. Peki, Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu?

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI?

Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek. Buna göre Cumartesi günü Cumartesi günü nöbetçi noterler hizmet vermektedir. İşyeri, araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi resmi işlemleri vatandaşlar Cumartesi günü nöbetçi noterler ile birlikte gerçekleştirebilmektedir.Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Noterler hafta içi her gün mesaiye saat 09.00'da başlıyor ve öğle tatili olan 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor. Öğleden sonra saat 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17.00'ye kadar çalışıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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