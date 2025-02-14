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Cumartesi metro saatleri! Cumartesi gece metrosu var mı? Hafta sonu metro kaça kadar açık?

Cumartesi metro saatleri! Cumartesi gece metrosu var mı? Hafta sonu metro kaça kadar açık?
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Cumartesi metro kaça kadar açık, gece metrosu var mı? Cumartesi günü metro sefer saatleri, toplu taşıma kullanan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Hafta sonu metroların çalışma saatleri ve gece seferlerinin olup olmadığı merak konusu. Peki, hafta sonu metro kaça kadar açık, gece metrosu saatleri nasıl? İşte, detaylar…

Cumartesi günü metro çalışma saatleri ve gece seferleri, toplu taşımayı sık kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu metrolar kaça kadar açık? Gece metrosu saat kaçta başlıyor? gibi sorular sıkça araştırılıyor. Özellikle gece ulaşımı sağlanıp sağlanmadığı ve 24 saat hizmet veren hatların hangileri olduğu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, cumartesi metro kaça kadar açık, gece metrosu var mı? Hafta sonu metro kaça kadar açık? İşte, detaylar…

CUMARTESİ METRO SAATLERİ!

Cumartesi günü metrolar sabah 06.00'da hizmet vermeye başlıyor ve gece 00.00'a kadar seferler düzenleniyor. Ancak cuma ve cumartesi geceleri, İstanbul'da gece metrosu uygulaması belirli hatlarda sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor.

Cumartesi metro saatleri! Cumartesi gece metrosu var mı? Hafta sonu metro kaça kadar açık?Cumartesi metro hatları

CUMARTESİ GECE METROSU VAR MI?

Cumartesi gecesi bazı metro hatlarında 00.30 ile 05.30 saatleri arasında gece seferleri yapılmaktadır. Bu seferler, 30 dakikada bir düzenlenerek gece boyunca ulaşım sağlıyor.

Cumartesi metro saatleri! Cumartesi gece metrosu var mı? Hafta sonu metro kaça kadar açık?Cumartesi gecesi çalışan metro hatları

CUMARTESİ GECESİ HANGİ METROLAR ÇALIŞIYOR?

  • M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı – Kirazlı
  • M2 Yenikapı – Hacıosman
  • M4 Kadıköy – Tavşantepe
  • M5 Üsküdar – Çekmeköy
  • M6 Levent – Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

Cumartesi metro saatleri! Cumartesi gece metrosu var mı? Hafta sonu metro kaça kadar açık?Metro saatleri

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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