Cumartesi metro saatleri! Cumartesi gece metrosu var mı? Hafta sonu metro kaça kadar açık?

Cumartesi günü metro çalışma saatleri ve gece seferleri, toplu taşımayı sık kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu metrolar kaça kadar açık? Gece metrosu saat kaçta başlıyor? gibi sorular sıkça araştırılıyor. Özellikle gece ulaşımı sağlanıp sağlanmadığı ve 24 saat hizmet veren hatların hangileri olduğu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, cumartesi metro kaça kadar açık, gece metrosu var mı? Hafta sonu metro kaça kadar açık? İşte, detaylar…

CUMARTESİ METRO SAATLERİ!

Cumartesi günü metrolar sabah 06.00'da hizmet vermeye başlıyor ve gece 00.00'a kadar seferler düzenleniyor. Ancak cuma ve cumartesi geceleri, İstanbul'da gece metrosu uygulaması belirli hatlarda sabahın ilk saatlerine kadar devam ediyor.

Cumartesi metro hatları

CUMARTESİ GECE METROSU VAR MI?

Cumartesi gecesi bazı metro hatlarında 00.30 ile 05.30 saatleri arasında gece seferleri yapılmaktadır. Bu seferler, 30 dakikada bir düzenlenerek gece boyunca ulaşım sağlıyor.

Cumartesi gecesi çalışan metro hatları

CUMARTESİ GECESİ HANGİ METROLAR ÇALIŞIYOR?

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı – Kirazlı

M2 Yenikapı – Hacıosman

M4 Kadıköy – Tavşantepe

M5 Üsküdar – Çekmeköy

M6 Levent – Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

Metro saatleri