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CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU:22 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak? Güncel hava durumu tahmini

CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU:22 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak? Güncel hava durumu tahmini
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İstanbul'da 22 Şubat Cumartesi gününün hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 22 Şubat'ta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, İstanbul için hava durumu tahminleri ve detaylar…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü İstanbul'da soğuk ve karlı hava etkisini sürdürecek. Peki, 22 Şubat'ta İstanbul'da sıcaklıklar nasıl olacak? İstanbul'da kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, İstanbul için güncel hava durumu tahminleri…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son tahminlerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek. 22 Şubat 2025 Cumartesi günü, hava sıcaklıklarının en düşük -2°C, en yüksek 2°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, yer yer hafif kar yağışlarının görülebileceği tahmin ediliyor. Özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don riski olabileceğinden, vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU:22 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak? Güncel hava durumu tahminiİstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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