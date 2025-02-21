CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU:22 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak? Güncel hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü İstanbul'da soğuk ve karlı hava etkisini sürdürecek. Peki, 22 Şubat'ta İstanbul'da sıcaklıklar nasıl olacak? İstanbul'da kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, İstanbul için güncel hava durumu tahminleri…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son tahminlerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam edecek. 22 Şubat 2025 Cumartesi günü, hava sıcaklıklarının en düşük -2°C, en yüksek 2°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, yer yer hafif kar yağışlarının görülebileceği tahmin ediliyor. Özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don riski olabileceğinden, vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu