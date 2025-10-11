Haberler

Cumartesi günü hangi diziler var? 11 Ekim Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cumartesi günü hangi diziler var? 11 Ekim Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Güncelleme:
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? Cumartesi günü dizileri!

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Aynadaki Yabancı

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: Ben Leman

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EKİM

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01.50 Taşacak Bu Deniz

04.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05.05 Hayallerinin Peşinde

