Cuma günü kar yağacak mı? 18 Mart Cuma günü kar yağışı olacak mı? 18 Mart hava durumu nasıl?
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Meteorolojik kaynakların güncel değerlendirmelerine göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul'u esir alan soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Peki, Cuma kar yağacak mı? 18 Mart Cuma günü kar yağışı olacak mı? 18 Mart hava durumu nasıl? 18 Mart'ta hava nasıl olacak? Hafta sonu kar yağışı var mı? Hafta sonu hava nasıl?
Cuma kar yağacak mı? Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Marmara'yı etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının geleceği tarihi de vererek uyarılarda bulundu. Peki, Cuma kar yağacak mı? 18 Mart'ta hava nasıl olacak? 18 Mart Cuma günü kar yağışı olacak mı? 18 Mart hava durumu nasıl? Hafta sonu kar yağışı var mı? Hafta sonu hava nasıl? İşte detaylar...
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının geleceği tarihi de vererek uyarılarda bulundu.
Orhan Şen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Ülke geneli parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar, Akdeniz'in içi ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli.
Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugüne ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Giresun'un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.