Cuma günü hangi diziler var? 24 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 24 Ocak 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Ocak 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Zembilli
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: dizi yok
Star TV: Yalı Çapkını
TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Aybüke: Öğretmen Oldum Ben