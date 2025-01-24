Cuma günü hangi diziler var? 24 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 24 Ocak 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Zembilli

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: dizi yok

Star TV: Yalı Çapkını

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 OCAK

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Aybüke: Öğretmen Oldum Ben