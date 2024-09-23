Sosyal medyada hızla yayılan Cuma günleri resmi tatil söylentileri, Türkiye'de çalışma düzeninde olası değişiklikleri gündeme taşıyor. Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi?

CUMA GÜNLERİ TATİL Mİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, haftalık çalışma saatlerini 2025'e kadar yeniden düzenleyecek.

Gündemin üzerine sosyal medyada ilgi çeken iddialar ortaya atıldı.

Cuma günleri resmi tatil oluyor iddiası kısa sürede X platformunda yayıldı.

Henüz resmi olarak Cuma günlerinin tatil ilan edileceğine yönelik bir çalışma açıklaması gelmedi. Bu nedenle gündemde olduğu iddia edilen bu çalışma şimdilik gerçeği yansıtmıyor. Kamu kurumları cumartesi ve Pazar günleri tatil günleri olarak kapalı konumda yer almaya devam ediyor. Dini ve milli bayramlardaki resmi tatiller olmadığı sürece kurumların çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmıyor.