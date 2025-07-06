Çubuklu Gazeli kime aittir?

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ÇUBUKLU GAZELİ KİM AİTTİR?

"Çubuklu Gazeli" adlı şiirin sahibi ünlü Türk şair Yahya Kemal Beyatlı'dır. Bu şiir, Yahya Kemal'in divan edebiyatına olan hayranlığını ve klasik şiir anlayışını yansıtan en önemli eserlerinden biridir.