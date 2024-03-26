Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamada Cübbeli'nin Bursa'daki programlarının iptal edildiği, kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi. Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl?

CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NE OLDU?

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.