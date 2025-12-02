Çorbanın içinden çıkanlar mide bulandırdı

Bursa'daki bir kebapçıda korkunç bir hijyen skandalı yaşandı. İşletmeye çorba içmeye gelen bir müşteri, sipariş ettiği çorbanın içinden birden fazla kurt çıktığını fark etti.

ÇORBADAN KURTLAR ÇIKTI

Müşteri, yaşadığı bu iğrenç anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde, çorbanın içinde hareket eden kurtların net bir şekilde görüldüğü belirtildi.

Müşteri tarafından sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu durum karşısında, video yayılımına eşlik eden çağrılarla birlikte, yetkililerin ve denetleme ekiplerinin derhal harekete geçmesi talep edildi.