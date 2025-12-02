Haberler

Çorbanın içinden çıkanlar mide bulandırdı
Güncelleme:
Bursa'daki bir kebapçıda çorbanın içinden kurtlar çıktı. Müşteri o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşırken, yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Bursa'daki bir kebapçıda korkunç bir hijyen skandalı yaşandı. İşletmeye çorba içmeye gelen bir müşteri, sipariş ettiği çorbanın içinden birden fazla kurt çıktığını fark etti.

ÇORBADAN KURTLAR ÇIKTI

Müşteri, yaşadığı bu iğrenç anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Görüntülerde, çorbanın içinde hareket eden kurtların net bir şekilde görüldüğü belirtildi.

Müşteri tarafından sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu durum karşısında, video yayılımına eşlik eden çağrılarla birlikte, yetkililerin ve denetleme ekiplerinin derhal harekete geçmesi talep edildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
title
