Çok Güzel Hareketler Bunlar 'Evliya' kimdir? Evliya Aykan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Evliya Aykan'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de Evliya Aykan oldu. Peki, ÇGHB 2 Evliya Aykan kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 'EVLİYA' KİMDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin en iyi oyuncularından olan Evliya Aykan, 31 Ağustos 1992 Hakkari doğumludur. Evliya Aykan 13 yaşında tiyatroya başlamıştır.

Evliya Aykan 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı. Eğitiminden sonra İstanbul'a taşındı. Burada bazı dizi ve filmlerde rol aldı. 2017 yılında ise BKM Mutfak ailesiyle tanıştı. Şuanda Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de oyunculuk yapan Evliya Aykan, birçok izleyiciye göre ÇGHB 2'nin en başarılı, en komik ve en güldüren oyuncusudur.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Evliya Aykan'ın İnstagram'da 250 bin takipçisi bulunmaktadır.

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