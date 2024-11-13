Çok Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çok Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çok Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çok Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Çok Aşk konusu nedir, Çok Aşk oyuncuları kimler ve Çok Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇOK AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok Aşk, senaryosunu Hasan Can Kaya'nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği ve başrollerini Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk filmidir. 27 Ekim 2023 tarihinde Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girmiştir.

Çok Aşk, bir yandan hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da hayatının aşkının kalbini kazanmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Coşkun, en büyük hayali komedyen olup film yapmak olan genç bir adamdır. Abisi İrfan ile korsan film satarak geçimini sağlayan Coşkun'un yaşamı, hayatının aşkı olan Ayla ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Senaryo yazıp, en büyük tutkusu olan sinema ile ilgili hayallerini gerçekleştirmeye çalışan Coşkun aynı zamanda Ayla'nın da gönlünü kazanmaya çalışır.

Oyuncular:

Hasan Can Kaya

Büşra Pekin

Barış Yıldız

Uğur Yücel

Şebnem Sönmez

Ege Aydan

Berkan Şal

Bahtiyar Engin

Yunus Çelik

ÇOK AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

Çok Aşk filmi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi. Filmin bazı sahneleri, Kadıköy, Beyoğlu, Ümraniye ve Kartal gibi semtlerde çekildi.