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Çok Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çok Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?

Çok Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çok Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çok Aşk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çok Aşk konusu, özeti ve Çok Aşk oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çok Aşk filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çok Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çok Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Çok Aşk konusu nedir, Çok Aşk oyuncuları kimler ve Çok Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇOK AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok Aşk, senaryosunu Hasan Can Kaya'nın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği ve başrollerini Hasan Can Kaya ve Büşra Pekin'in paylaştığı romantik komedi türündeki Türk filmidir. 27 Ekim 2023 tarihinde Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girmiştir.

Çok Aşk, bir yandan hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da hayatının aşkının kalbini kazanmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Coşkun, en büyük hayali komedyen olup film yapmak olan genç bir adamdır. Abisi İrfan ile korsan film satarak geçimini sağlayan Coşkun'un yaşamı, hayatının aşkı olan Ayla ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Senaryo yazıp, en büyük tutkusu olan sinema ile ilgili hayallerini gerçekleştirmeye çalışan Coşkun aynı zamanda Ayla'nın da gönlünü kazanmaya çalışır.

ÇOK AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular:

Hasan Can Kaya

Büşra Pekin

Barış Yıldız

Uğur Yücel

Şebnem Sönmez

Ege Aydan

Berkan Şal

Bahtiyar Engin

Yunus Çelik

ÇOK AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

Çok Aşk filmi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekildi. Filmin bazı sahneleri, Kadıköy, Beyoğlu, Ümraniye ve Kartal gibi semtlerde çekildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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