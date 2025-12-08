Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

90'lı yılların efsane çocuk programlarından ' Hugo', döneminin en sevilen yapımları arasında yer alıyordu.

Canlı yayına bağlanan çocuklar, ' Hugo'yu yönlendirip eşini 'Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışırken ekran başında büyük heyecan yaşanıyordu.

Programın sunucusu Tolga Gariboğlu ise bu süreçte "Tolga Abi" olarak hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüğü bilinen Gariboğlu, yıllardır ekranlarda görünmüyordu.

Merak edilen son hali ise bir Instagram sayfasının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin fotoğrafına kısa sürede yorum yağdırdı. Paylaşımın altında, "Hâlâ aynı duruyor", "Hiç değişmemiş açıkçası bunu beklemiyordum", "Yaşlanmamış ki" gibi yorumlar dikkat çekti.

'HUGO' KANAL 6'DA YAYINLANMIŞTI

Hepimizin 'Tolga Abi' olarak tanıdığı Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı ' Hugo'yu Türk televizyonlarına uyarlayarak ilk interaktif çocuk programının Türkiye'deki sunucusu ve yapımcısı olmuştu.

1993-1996 yılları arasında Kanal 6'da yayınlanan Hugo o kadar sevilmişti ki neredeyse tüm çocuklar yarışmaya katılabilmek için telefonlarda sıra bekler olmuştu.