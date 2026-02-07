Haberler

Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Türkiye'de çalışan Kenyalı bir çocuk bakıcısı, ödenmeyen maaşını talep ettiği için saldırıya uğradı. Görüntülerde bakıcı, parasını almadan gitmeyeceğini söylediği sırada ev sahiplerinin saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Eve gelen polisin yanında saldırı ve küfürler sürerken işveren aile bakıcının çocuklara işkence yaptığını ve uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ileri sürdü.

  • Kenyalı bir çocuk bakıcısı, ödenmeyen maaşını talep etmesi üzerine işvereni tarafından tokatlandı ve evden çıkarılmak istendi.
  • Bakıcı, saldırı anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve polisi arayacağını söyledi.
  • İşveren aile, bakıcının çocuklara işkence yaptığını ve uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia etti.

Türkiye'de çocuk bakıcısı olarak çalışan Kenyalı bir kadın, ödenmeyen maaşını talep etmesinin ardından saldırıya uğradı. O anlara ait görüntülerde, parasını isteyen kadına işvereni tarafından tokat atıldığı ve evden çıkmasının istendiği görüldü.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

İddiaya göre Kenyalı bakıcı, çalıştığı evde maaşının ödenmemesi üzerine durumu dile getirdi. Bu talebin ardından saldırıya uğrayan kadın, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, bakıcının polisi arayacağını söylemesinin ardından evden çıkarılmak istendiği yer aldı.

"PARAMI ALMADAN GİTMEM" DEDİ, TANSİYON YÜKSELDİ

Parasını almadan gitmeyeceğini söyleyen Kenyalı bakıcı, iddiaya göre ev sahiplerinin saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Yaşanan arbede sırasında eve gelen polisin saldırılara ve küfürlere engel olmadığı öne sürüldü.

AİLEDEN BAKICIYA AĞIR SUÇLAMALAR

İşveren aile ise Kenyalı bakıcı hakkında ağır iddialarda bulundu. Aile, bakıcının çocuklara işkence yaptığını ve uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Güzide Altay:

O aile reisi denen yarmaya ceza verecek adalet sistemimiz yok. Maalesef...

Harrison Eastwode:

Kaçak işçi göçmen çalıştırmadan ceza almalı

