Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne?

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden çocukların aileleri arasında çıkan çatışma kanlı bir sona yol açtı. Olayın ardından karşı tarafın evine kalabalık bir grupla gelen aile üyeleri, 45 yaşındaki İsmail Sönmez'i bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla bağlantılı olarak 8 kişi her yerde aranıyor. Peki, Manisa'da ne oldu? Olay ne?

OLAY NE?

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden iki çocuğun aileleri de kavgaya dahil oldu. Büyüyen kavgada taraflardan biri, bugün akşam saatlerinde yanındaki kalabalık bir grupla diğer ailenin evine geldi.

Hafif ticari araçla önce duvara çarparak yıkan şahıs, ardından kapının önünde bulunan 45 yaşındaki İsmail Sönmez'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsmail Sönmez, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail Sönmez hayatını kaybetti.