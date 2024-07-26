Üye Girişi
Haberler

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da ne oldu? Olay ne? Manisa'da bir havuzda çıkan kavgada çocuklar arasında başlayan tartışma büyüyerek ailelerin de dahil olmasına neden oldu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocukların havuz kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu kan aktı. Kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden çocukların aileleri arasında çıkan çatışma kanlı bir sona yol açtı. Olayın ardından karşı tarafın evine kalabalık bir grupla gelen aile üyeleri, 45 yaşındaki İsmail Sönmez'i bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla bağlantılı olarak 8 kişi her yerde aranıyor. Peki, Manisa'da ne oldu? Olay ne?

OLAY NE?

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden iki çocuğun aileleri de kavgaya dahil oldu. Büyüyen kavgada taraflardan biri, bugün akşam saatlerinde yanındaki kalabalık bir grupla diğer ailenin evine geldi.

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne?

Hafif ticari araçla önce duvara çarparak yıkan şahıs, ardından kapının önünde bulunan 45 yaşındaki İsmail Sönmez'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsmail Sönmez, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail Sönmez hayatını kaybetti.

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Şehzadeler Manisa Manisa Kavga Cinayet Gündem 3.Sayfa Gündem Toplum Yaşam Haberler

İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Bakmadan Geçme

Cem Özkök kimdir? Cem Özkök kaç yaşında, nereli? Basel- Mulhouse Havalimanı'nda bomba ihbarı! Havalimanında ne oldu? Bomba ihbarı gerçek mi? Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024 ll Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? ROCKY RABBIT GÜNLÜK ŞİFRE || Rock Rabbit nedir? 26 Temmuz 2024 Rocky Rabbit kombo kartları Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı? SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL || Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır?
Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title