Haberler

Çocuğuna domuz eti yediren baba tepki çekti

Çocuğuna domuz eti yediren baba tepki çekti Haber Videosunu İzle
Çocuğuna domuz eti yediren baba tepki çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, deist bir babanın Müslüman oğluyla çıktığı yemekte yaşananlar gündem oldu. Başta inanç özgürlüğüne saygı duyduğunu belirten babanın, oğlunun yediği sosisin domuz eti içerdiğini garsona onaylatarak durumu alaycı bir tavırla açıklaması, izleyenleri ikiye böldü. Bir kesim bu diyaloğu baba-oğul arasında masum bir şaka olarak görürken, diğer bir kesim ise çocuğun inanç ve hassasiyetlerinin bu şekilde sınanmasını saygısızca bularak tepki gösterdi.

  • Deist bir baba, Müslüman oğluna domuz eti içeren sosis yedirdiğini şaka yaparak açıkladı.
  • Sosyal medyada paylaşılan videoda, çocuğun domuz eti olduğunu öğrendiğindeki tepkisi görüntülendi.
  • Videoya sosyal medyada bazı kullanıcılar psikolojik şiddet olarak tepki gösterirken, bazıları bunu masum bir şaka olarak değerlendirdi.

Deist olduğunu söyleyen bir babanın, Müslüman olan oğluyla yediği yemek sırasında yaptığı "domuz eti" şakası sosyal medyada gündem oldu. "Sürpriz sonlu" notuyla paylaşılan videoda, çocuğun yaşadığı hayal kırıklığı ve babanın tavrı kullanıcıları ikiye böldü.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir video, "inanç özgürlüğü" ve "ebeveyn tutumu" tartışmalarını beraberinde getirdi. Videoda, deist olduğunu belirten bir babanın, Müslümanlığı seçen oğlu Eren ile olan diyaloğu yer alıyor.

"MÜSLÜMAN OĞLUM" DİYEREK BAŞLADI, ŞAKAYLA BİTİRDİ

Yemek sırasında oğluna sosisin tadını soran ve "Gayet güzel" yanıtını alan baba, önce oğlunun inanç tercihine saygı duyduğunu ifade eden duygusal bir konuşma yaptı. Ancak hemen ardından garsonu çağırarak sosisin domuz eti içerip içermediğini sordu. Garsonun "Evet" cevabı üzerine babanın, "Domuz etindenmiş, hadi devam et" diyerek gülmesi ve çocuğun yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Videonun yayılmasının ardından gelen tepkilerde büyük bir ayrışma yaşandı:

Birçok kullanıcı, çocuğun dini hassasiyetiyle alay edilmesini "psikolojik şiddet" ve "saygısızlık" olarak nitelendirdi. Özellikle çocuğun sosisin domuz eti olduğunu öğrendiği andaki yüz ifadesi, eleştirilerin odak noktası oldu.

Bazı kullanıcılar ise bunun baba-oğul arasında masum bir şaka olduğunu ve videonun mizahi bir dille paylaşıldığını savundu.

Videoda baba ile oğlunun diyaloğu şöyle gelişti:

Baba : Evet Eren, nasıl olmuş yemek?

Eren: Bence gayet güzel.

Baba : Sevdin mi sosisi?

Eren: Sosis bence çok güzel.

Baba : Şimdi sen deist bir babanın Müslüman oğlu olmayı seçmişsin. Sana saygı duyuyorum... Yalnız minicik bir sorunumuz var. Bunun için yardım alacağım...

Baba (Garsona): This sausage contains any pork? (Bu sosis domuz eti içeriyor mu?)

Garson: Yes. (Evet)

Baba: Domuz etindenmiş... Sevdin mi? Ama çok güzeldi. Ne oldu? Hadi devam et.

Bu cümleler sonrası küçük çocuğun yüz ifadesi ve yemeyi bir anda keserek "Doydum" demesi dikkat çekti.

Elif Yeşil
Haberler.com
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı karşılarken çalan müzik törene damga vurdu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu

Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıxwng8t6xdk:

bu babanın canı kardeş istemiş…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı

Bunu hiç istemezdi ama! Şeyma Subaşı'ya bir darbe daha
Erciyes Dağı, karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi

Akın ediyorlar! İşte karavan tutkunlarının yeni rotası