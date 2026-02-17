Çocuğuna domuz eti yediren baba tepki çekti

Deist olduğunu söyleyen bir babanın, Müslüman olan oğluyla yediği yemek sırasında yaptığı "domuz eti" şakası sosyal medyada gündem oldu. "Sürpriz sonlu" notuyla paylaşılan videoda, çocuğun yaşadığı hayal kırıklığı ve babanın tavrı kullanıcıları ikiye böldü.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir video, "inanç özgürlüğü" ve "ebeveyn tutumu" tartışmalarını beraberinde getirdi. Videoda, deist olduğunu belirten bir babanın, Müslümanlığı seçen oğlu Eren ile olan diyaloğu yer alıyor.

"MÜSLÜMAN OĞLUM" DİYEREK BAŞLADI, ŞAKAYLA BİTİRDİ

Yemek sırasında oğluna sosisin tadını soran ve "Gayet güzel" yanıtını alan baba, önce oğlunun inanç tercihine saygı duyduğunu ifade eden duygusal bir konuşma yaptı. Ancak hemen ardından garsonu çağırarak sosisin domuz eti içerip içermediğini sordu. Garsonun "Evet" cevabı üzerine babanın, "Domuz etindenmiş, hadi devam et" diyerek gülmesi ve çocuğun yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Videonun yayılmasının ardından gelen tepkilerde büyük bir ayrışma yaşandı:

Birçok kullanıcı, çocuğun dini hassasiyetiyle alay edilmesini "psikolojik şiddet" ve "saygısızlık" olarak nitelendirdi. Özellikle çocuğun sosisin domuz eti olduğunu öğrendiği andaki yüz ifadesi, eleştirilerin odak noktası oldu.

Bazı kullanıcılar ise bunun baba-oğul arasında masum bir şaka olduğunu ve videonun mizahi bir dille paylaşıldığını savundu.

Videoda baba ile oğlunun diyaloğu şöyle gelişti:

Baba : Evet Eren, nasıl olmuş yemek?

Eren: Bence gayet güzel.

Baba : Sevdin mi sosisi?

Eren: Sosis bence çok güzel.

Baba : Şimdi sen deist bir babanın Müslüman oğlu olmayı seçmişsin. Sana saygı duyuyorum... Yalnız minicik bir sorunumuz var. Bunun için yardım alacağım...

Baba (Garsona): This sausage contains any pork? (Bu sosis domuz eti içeriyor mu?)

Garson: Yes. (Evet)

Baba: Domuz etindenmiş... Sevdin mi? Ama çok güzeldi. Ne oldu? Hadi devam et.

Bu cümleler sonrası küçük çocuğun yüz ifadesi ve yemeyi bir anda keserek "Doydum" demesi dikkat çekti.