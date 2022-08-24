Çivril Konseri ne zaman, hangi sanatçılar var? Çivril Festivali nerede, ne zaman yapılacak, ücretli mi?

Çivril Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali öncesi Çivril Konser ne zaman, Çivril Festivali nerede, ne zaman yapılacak gibi konular araştırıldı.

Çivril'de düzenlenecek 24. Çivril Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde Madrigal, Sefo, Ece Seçkin, Serdar Can, Efe Güngör sahne alacak. Festival kapsamında Çivril'in düşman işgalinden kurutuluş yıldönümü dolayısıyla etkinliğin son günü Osman Öztunç sevenleri ile buluşacak. Peki,Çivril Konser ne zaman? Çivril Festivali nerede, ne zaman yapılacak?

ÇİVRİL KONSER NE ZAMAN?

24'üncüsü düzenlenecek olan Çivril Elma Tarım ve Kültür Festivali 27 Ağustos'ta başlayacak. Konserler çerçevesinde Efe Güngör ve Madrigal 27 Ağustos Cumartesi günü, Zeynep Onat ve Sefo 28 Ağustos Pazar günü, Ece Seçkin 29 Ağustos Pazartesi akşam sahne alacak.



