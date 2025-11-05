Haberler

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan, daha sonra cinsiyet değiştirerek "Doruk" adını alan Neslihan Doğrusöz'ün sevgilisiyle paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında cinsiyet değiştirerek Doruk adını alan Neslihan Doğrusöz, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

SEVGİLİSİYLE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Doruk Doğrusöz'ün, sevgilisiyle birlikte paylaştığı son fotoğraf, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Hayranları, ikilinin mutluluğunu yansıtan bu yeni kareye ilgi gösterdi.

Doruk Doğrusöz'ün bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni topladı. Yarışma sonrası geçirdiği değişimle sıkça konuşulan Doruk, bu paylaşımla bir kez daha ilgi odağına oturmuş oldu.

