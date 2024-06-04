Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor?

Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi? Seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finaliyle bu hafta veda edecek. Dizide Çimen rolünü oynayan Selin Türkmen, yeni sezon öncesi kadroya veda edecek. Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Detaylar haberimizdedir…

ÇİMEN KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde sette astım krizi geçiren ve psikolojik olarak zorlandığını söyleyen Müjde Uzman, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı diziden ayrılıyor. Uzman'ın oynadığı Alev karakter, yeni bölümde tek başına yurt dışına gitme kararı alıyor. Dizide Çimen rolünü oynayan genç oyuncu Selin Türkmen de ekibe veda edecek.