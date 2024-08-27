Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü?

Oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer öldü mü, neden öldü ve kaç yaşındaydı merak ediliyor. Ünlü sanatçı Cihat Tamer evlat acısıyla kahroldu. 81 yaşındaki sanatçının kanser hastası oğlu hayata gözlerini yumdu. Atilla Tamer kimdir, kaç yaşında?

CİHAT TAMER'İN OĞLU ÖLDÜ MÜ?

Usta oyuncu Cihat Tamer'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti.

ATİLLA TAMER NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Atilla Tamer'in durumu ciddileşmiş ve oyuncu, oğlu için kan anonsu yapmıştı. Durumu ağırlaşan Tamer, gece yarısı yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla kahrolan Cihat Tamer , Instagram hesabından vefat haberini duyurarak "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Cami'sinde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" dedi.