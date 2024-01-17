Cihat ne demek? Cihat anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Cihat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Cihat anlamı ne? Cihat ne demek?

CİHAT NE DEMEK?

Cihat, -dı (I):

isim, (ciha:dı), Arapça cihad

Din uğruna yapılan savaş.

Atasözleri, Deyimler veya Birleşik Fiiller

Cihat (II):

isim, çokluk, Arapça cihat

Yönler, taraflar.