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Cihat ne demek? Cihat anlamı ne?

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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Cihat, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Cihat ne demek? Cihat anlamı ne? İşte, Cihat kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Cihat kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Cihat anlamı ne? Cihat ne demek?

CİHAT NE DEMEK?

Cihat, -dı (I):

isim, (ciha:dı), Arapça cihad

Din uğruna yapılan savaş.

Atasözleri, Deyimler veya Birleşik Fiiller

Cihat (II):

isim, çokluk, Arapça cihat

Yönler, taraflar.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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