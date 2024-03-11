Çiğdem Eriş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Çiğdem Eriş kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı ise Çiğdem Eriş oldu. Çiğdem Eriş kimdir? Çiğdem Eriş nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÇİĞDEM ERİŞ KİMDİR?

Radyocu olduğu bilinen Çiğdem Eriş, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayıdır.