Çiğdem Bayraktar tutuklandı mı? Çiğdem Bayraktar neden tutuklandı?

Artı Gerçek- Sosyal medyadaki bir paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan tarihçi ve televizyon programcısı Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çiğdem Bayraktar tutuklandı mı?

ÇİĞDEM BAYRAKTAR TUTUKLANDI MI?

Sosyal medyadaki bir paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan tarihçi ve televizyon programcısı Dr. Çiğdem Bayraktar Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çiğdem Bayraktar Ör, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakimlik, Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu açıklamayı yaptı: "Tele 1 programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör' ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyet'e götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz."