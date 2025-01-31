Çiğdem Bayraktar Ör evli mi, eşi kim?

Çiğdem Bayraktar Ör'ün neden gözaltına alındığı merak ediliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ör'ün "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Çiğdem Bayraktar Ör neden gözaltına alındı? Çiğdem Bayraktar Ör kimdir? Detaylar haberimizde...

ÇİĞDEM BAYRAKTAR ÖR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Akademisyen ve tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ör'ün "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

ÇİĞDEM BAYRAKTAR ÖR EVLİ Mİ?

Çiğdem Bayraktar Ör, tarih ve siyaset alanında yaptığı çalışmalarla tanınan bir akademisyendir. Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmış ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlamıştır. Ayrıca, İyi Kitap adlı yayınevini kurmuş ve genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.

Çiğdem Bayraktar Ör, Hereke Halı'nın CEO'su Erhan Ör ile dünyaevine girdi. Çiftin 2 çocukları bulunuyor.