Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan dizi, kısa sürede dikkat çekmeyi başarsa da ekranlardan erken ayrıldı. Özellikle dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, haftalardır karşılarında tekrar bölümleri veya başka içerikleri görünce büyük bir merakla arama motorlarına yöneldi. Çift Kişilik Oda final mi yaptı? ve yayın takviminden neden çıkarıldı? soruları Google'da en çok aranan başlıklar arasında yerini aldı. Peki, Çift Kişilik Oda final mi yaptı? Çift Kişilik Oda neden yok? İşte detaylar...

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNAL Mİ YAPTI?

Çift Kişilik Oda, NOW TV ekranlarında yaz dizisi olarak başlamış ve özellikle genç izleyici kitlesi tarafından takip edilmişti.

Dizinin final bölümü olan 8. bölüm, 17 Temmuz 2025 Perşembe akşamı yayınlandı. Daha önce yayınlanması beklenen 7. bölümde yaşanan belirsizlik ve haftalık yayının durması, final kararının ön habercisi olmuştu.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Yapım ekibi ve kanal tarafından yapılan açıklamada, dizinin planlanan bölüm sayısına ulaşmadan erken final kararı aldığı belirtildi. Bu karar, sadece reyting değil aynı zamanda reklam gelirlerinin düşüklüğü ile de ilgili oldu. Diziye yatırım yapan kanal, yeni projelere yer açmak için yayın takvimini revize etti.