Çiçek Abbas filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çiçek Abbas filmi ne zaman, nerede çekildi? Çiçek Abbas filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Çiçek Abbas filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çiçek Abbas filmini izleyecek olanların merak ettiği Çiçek Abbas konusu nedir, Çiçek Abbas oyuncuları kimler ve Çiçek Abbas özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir minibüste muavinlik yapan Abbas, dürüst bir gençtir. Patronu Şakir ise çıkarcı biridir. Şakir'in evleneceğim diye oyaladığı kız, Abbas'a ilgi duyar. Ancak Şakir, sevgilisinin muavinle böyle bir ilişkiye girmesini hazmedemez.

Yönetmen : Sinan Çetin

Oyuncular : İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda, Pembe Mutlu, Ahmet Mekin

Tür : Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1982 (79 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Eylül 1982 Çarşamba

Senaryo : Yavuz Turgul

Çiçek Abbas Nerede Çekildi: Çiçek Abbas Filmi 1982 yılında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtine bağlı Karadolap mahallesinde çekilmiştir. Çiçek Abbas Filmi Oyuncuları: Filmde İlyas Salman, Şener Şen, Pembe Mutlu, Ayşen Gruda, Ahmet Mekin ve İhsan yüce gibi birçok usta isim yer almıştır