CHP'li meclis üyesi Yüksel Temel gözaltına alındı
Datça Belediyesi'nde olağan meclis toplantısında söz alan CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Temel, konuşmasının ardından akşam saatlerinde "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Muğla’nın Datça ilçesinde 7 Nisan’da gerçekleştirilen Datça Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Temel’in konuşması gerçekleştirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Birgün'ün haberine göre; Yüksel Temel hakkında akşam saatlerinde gözaltı kararı verildi. "Kamu görevlisine hakaret" suçundan gözaltına alınan Temel, emniyete götürüldü. Temel'in geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi.
Kaynak: Haberler.com