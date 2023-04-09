CHP Yalova milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Yalova Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Yalova Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Yalova Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Yalova Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Yalova Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Yalova, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Yalova Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Yalova Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Yalova Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP YALOVA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

TAHSİN BECAN

MEHMET GÜREL

YASEMİN FAZLACA