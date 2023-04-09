CHP Siirt milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Siirt Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Siirt Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Siirt Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Siirt Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Siirt Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Siirt, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Siirt Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Siirt Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Siirt Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

UMUT DAYANAN

DENİZ ACAR

MEHMET ZAKİR KIZILAY