CHP ön seçim ne zaman yapılacak? CHP'de ön seçim tarihi belli oldu mu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçim yöntemine karşı olduğunu ve aday olmayacağını açıkladı. Mansur Yavaş, adayın erken belirlenmesine sıcak bakmadığını belirterek "Ön seçimde yokum" ifadesini kullandı. Bu açıklama, partide dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. Peki, CHP ön seçim ne zaman yapılacak? CHP'de ön seçim tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

CHP ÖN SEÇİM NE ZAMAN?

CHP üyeleri 23 Mart Pazar günü sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanı adayını doğrudan oy kullanarak seçecek. Parti tarihinde ilk kez uygulanacak bu yöntem, demokratik bir sürecin parçası olarak tüm üyelerin katılımına açık olacak.

CHP'DE ÖN SEÇİM NASIL YAPILACAK?

MYK tarafından belirlenen ön seçim takvimi ve yöntem, üyelerin katılımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenecek. Süreç, partinin daha katılımcı ve şeffaf bir anlayışla adayını belirlemesini sağlayacak.

MANSUR YAVAŞ ÖN SEÇİME KATILACAK MI?

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'Cumhurbaşkanı adayı' gündemini değerlendirmek üzere dün bir araya gelmişti. Özel, yaklaşık 3 saat süren buluşmadan bir fotoğraf paylaşarak, sosyal medya hesabından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" notunu düşmüştü.

Edinilen bilgilere göre, ön seçime katılıp katılmayacağı merak konusu olan Yavaş, toplantında kararını bizzat birinci ağızdan Özel ve İmamoğlu'na iletti. "Ön seçime karşı olmadığını ancak kendisinin de bu ön seçime katılmayacağını" bildirdi.