CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek

CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek
Güncelleme:
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi,CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları ve yerine kayyum atanmasına ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararına CHP'nin yaptığı itirazı reddetti. Gürsel Tekin'in de olduğu Geçici Kurul, görevine devam edecek.

  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi, CHP'nin İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyum atama kararına yönelik istinaf başvurusunu reddetti.
  • İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetimini geçici olarak görevden uzaklaştırarak kayyum atadı.
  • Özgür Çelik, CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen il yönetimini geçici olarak görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin kararına CHP'nin yaptığı itiraz karara bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi, CHP'nin istinaf başvurusunu reddetti.

Kararda, "Bu kapsamda; dosyadaki belgelere, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar ve gerekçe içeriğine, mahkemenin yetkili olmasına göre, ilk derece mahkemesi ara kararında kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, ihtilafın doğru olarak tanımlandığı, ara kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşıldığından davalılar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı vekilinin yerinde bulunmayan istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-b/1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Usul ve yasaya uygun İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/254 Esas sayılı 26/09/2025 tarihli asıl dava yönünden verilen ara karara yönelik davalılar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nın353/1-b/1. maddesi gereğince esastan reddine..." denildi.

DURUŞMA 21 KASIM'A ERTELENMİŞTİ

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın son duruşması 3 Ekim'de görülmüş mahkeme, 2 Eylül'de verdiği CHP İl Başkanı ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmederek, duruşmayı 21 Kasım'a ertelemişti.

1 AYDA 2 KEZ İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Mahkeme kararıyla 29 Eylül'de görevden alınan Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Ancak Çelik, daha sonra yapılan CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden İstanbul İl Başkanı seçilerek mazbatasını almıştı.

