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CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun pankartları neden kaldırıldı?

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CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun pankartları neden kaldırıldı? CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun seçim pankartları neden kaldırıldı? Bu durum, seçim süreci ve siyasi atmosfer üzerinde tartışmalara yol açtı. Detaylar henüz netleşmiş değil.

CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı. CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun pankartları neden kaldırıldı?

PANKARTLAR NEDEN KALDIRILDI?

Ak Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde; "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

OLAY NE? NE OLDU?

CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun yerel seçim çalışmaları kapsamında panolara asılan afişleri, YSK'nın kararıyla kaldırıldı.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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