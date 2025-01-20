CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı gözaltına mı alındı? Cem Aydın neden gözaltına alındı?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın neden gözaltına alındı ve Cem Aydın kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Aydın'ın evinde arama yapıldığı bildirildi. Genel Başkanı gözaltına mı alındı? Cem Aydın neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizdedir...

CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI GÖZALTINA MI ALINDI?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Ayrıca, Aydın'ın evinde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

CEM AYDIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cem Aydın'ın gözaltına alınma gerekçesinin, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında paylaşılan bir tweet olduğu öne sürüldü. Aydın'ın Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğü ve evinde arama yapıldığı ifade edildi.